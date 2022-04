Tornano i Telegatti in tv dopo 14 anni di assenza

Sembra che il tanto atteso ritorno dei Telegatti sia arrivato dopo ben 14 anni di inattività.

Tutti gli indizi sembrano ricondurci sulla strada giusta. Il profilo Instagram ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato una foto con la sagoma del noto Telegatto, allegando un messaggio, leggermente, criptico.

“No, non stavo scherzando”.

È bastata questa semplice frase per mandare in escandescenza tutto il pubblico, social e non.

Già nel marzo 2018 il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, aveva annunciato un ritorno dell’evento. Questo premio era stato istituito dalla rivista nel 1971, l’appuntamento televisivo invece era arrivato su Canale 5 nel 1984.

Nonostante l’assenza di questo premio dal 2008, nelle ultime dichiarazioni del direttore, si intuisce quanto sarebbe cambiato rispetto alle precedenti versioni. Questo quanto dichiarato.

“Vogliamo tornare molto presto con una nuova versione degna della tradizione altissima dei Telegatti, ma che allo stesso tempo dia quell’elemento di novità e contemporaneità. I Telegatti devono tornare in una versione che sia attuale con i tempi”.

L’ultima edizione è stata condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker, chi sarà il prossimo?

Non siamo ancora a conoscenza delle tempistiche e del luogo dove si svolgerà l’evento, né tantomeno chi lo condurrà.