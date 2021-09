Tornano i motori sul Gargano con Route nella storia

Dopo lo stop forzato nel 2020 causa covid, ritorna la seconda edizione della rievocazione storica della Macchia – Monte Sant’Angelo

Si riparte, dopo poco più di una settimana dal 1° Slalom “Città di Monte Sant’Angelo” e il Gargano dei motori torna a far sentire di nuovo il suo ruggito il 19 settembre 2021 con la seconda edizione della rievocazione storica della famosa Macchia Monte sant’Angelo denominata “Ruote Nella Storia”: piloti e macchine dal grande passato storico sportivo si troveranno sul tracciato della sp55 teatro della cronoscalata Macchia- Monte Sant’Angelo.

Manifestazione fortemente voluta dal Avv. Marcello De Vivo, pilota e organizzatore della Macchia Monte Sant’Angelo, con la collaborazione di Gargano Racing Team, Automobile Club Foggia e Club Aci Storico con il patrocinio di Città di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano e del Coni Comitato Provinciale di Foggia. La manifestazione viene supportata anche dagli sponsor locali che con il loro contributo ne consentono la realizzazione.

Marcello Viva dichiara:

”L’Automobile Club Foggia è stato incaricato di organizzare la manifestazione “Ruote nella Storia” che è una delle dieci manifestazioni nazionali per auto storiche scelte dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con il Ministero del Turismo l’associazione “Borghi piú belli d’Italia” per valorizzare il turismo e la cultura nei piccoli centri del Paese.

L’Automobile Club di Foggia ha scelto Monte Sant’Angelo sia per le sue bellezze e religiose, sia per essere stata protagonista delle gare automobilistiche internazionali di velocità in salita e Rally fin dagli anni settanta.

La manifestazione sarà aperta a tutte le auto costruite fino al 1991 e si svolgerà domenica 19 settembre con il seguente programma :

dalle ore 9 alle ore 10 verifiche e accreditamento presso Libergolis Gomme al centro commerciale di Manfredonia :

ore 10,15 partenza delle auto incolonnate per Monte Sant’Angelo lungo la famosa salita :

ore 11, arrivo a Monte Sant’Angelo, parcheggio ed esposizione delle auto lungo il corso in area riservata,

ore 11,30, visita guidata del centro storico e al castello,

ore 13, pranzo a base di prodotti tipici locali,

ore 15,30, partenza per Manfredonia,

ore 16,30, visita guidata del Museo Nazionale dei Vigili del fuoco, premiazione e commiato.

Al raduno hanno già confermato la presenza i più grossi appassionati di auto storiche d’Italia con auto di grande pregio : fra di essi, l’avv. Francesco de Beaumont (giudice del Tribunale d’appello della FederationInternationale de l’Automobile a Parigi e fedele appassionato partecipante al Rally del Gargano ed al Rally di Pugno chiuso negli anni settanta) il quale farà da apripista alla colonna con la sua Lancia Fulvia Zagato gr. 4 già vincitrice alla nostra salita negli anni 70.

Saranno presenti al via di questa splendida manifestazione anche l’equipaggio Pucillo/Gambone (vincitore nel 1973 della prima edizione del Rally del Gargano con la Lancia Fulvia 1600 HF) con una Lancia Delta Martini.