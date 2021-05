Torna Stramurales, il festival dei murales dal 1 al 14 agosto a Stornara

Stramurales torna a Stornara anche nel 2021 dal 1 al 14 Agosto prossimi. Il Festival che ha reso il piccolo paesino della provincia di Foggia famoso in tutto il mondo ritorna anche quest’anno con tantissimi artisti provenienti da tutta Italia.

Gli organizzatori dell’Aps StornaraLife sono già in fermento per quella che sarà la quarta edizione della kermesse che negli anni ha attirato in paese grandi firme nazionali ed internazionali dell’arte muraria, con già 52 opere d’arte in bella mostra su edifici pubblici e privati della città.

Quest’anno, l’edizione prevista dal 1° al 14 agosto e l’organizzazione punta ad avere in città 70 murales, rispetto ai 50 attuali e per far questo l’organizzazione ha invitato una dozzina di artisti tutti italiani, perché non sappiamo se sarà possibile varcare le frontiere e con quali regole.

Tutti gli anni l’organizzazione sceglie un “tema” per tutte le opere d’arte, per questa edizione il tema scelto sarà il rispetto delle periferie, l’ecologia e la sostenibilità.







