Torna Sky Cinema Christmas: ecco i titoli

Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021 torna Sky Cinema Christmas, il canale che offre una programmazione speciale in occasione delle feste natalizie con oltre 60 titoli, tra cui le prime visioni: 8-BIT CHRISTMAS, LOST CHRISTMAS e AMORE, NATALE E…BACCALÀ. Lo spirito delle feste si respira nelle storie classiche di Natale con la visione di DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE con Dan Stevens nei panni dello scrittore inglese che diede vita al classico della letteratura Canto di Natale, la commedia S.O.S. FANTASMI in cui Bill Murray è un cinico produttore televisivo che viene visitato da tre fantasmi, l’immancabile BIANCO NATALE con Bing Crosby e l’intramontabile opera di Frank Capra LA VITA È MERAVIGLIOSA con James Stewart.

L’atmosfera natalizia non manca in film ormai irrinunciabili durante le festività, prima fra tutti la commedia di John Landis UNA POLTRONA PER DUE con i mitici Dan Aykroyd e Eddie Murphy, ma anche ELF con Will Ferrell, NATALE IN AFFITTO con Ben Affleck, FUGA DAL NATALE con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd e il romantico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack.

L’allegria delle feste trova il suo culmine sia nelle commedie italiane come A NATALE MI SPOSO con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, UNA FAMIGLIA PERFETTA con Sergio Castellitto, INDOVINA CHI VIENE A NATALE? di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Claudio Bisio, LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo, e i film natalizi prodotti da Sky UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando.

Grande divertimento anche nelle commedie “made in USA” come la scatenata LA FESTA PRIMA DELLE FESTE con Jason Bateman, Jennifer Aniston e T.J. Miller, TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE con Reese Witherspoon e Vince Vaughn, LA NEVE NEL CUORE con Sarah Jessica Parker, Diane Keaton e Clare Danes, e lo scatenato sequel natalizio BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon. Non mancano, infine, animazioni del calibro di IL FIGLIO DI BABBO NATALE dagli autori di Galline in fuga, e la formidabile avventura targata DreamWorks LE 5 LEGGENDE.