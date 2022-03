Torna per il secondo anno l’esperienza enogastronomica alla scoperta di Vieste

Saranno 8 le date, da aprile ad ottobre, in cui sarà possibile partecipare ai Vicoli del Gusto

nella capitale del turismo pugliese.



La visita guidata itinerante, organizzata dall’associazione commercianti del centro storico di

Vieste e dall’assessorato comunale al turismo, ha come scopo principale quello della

valorizzazione e della conoscenza della storia e della cultura enogastronomica del territorio.

Un’esperienza esclusiva che lo scorso anno ha conquistato turisti e local diventando un must

per gli amanti del food e del vino che vogliono andare alla scoperta dei luoghi e passare una

serata che riesce nello stesso tempo a divertire ed arricchire il bagaglio culturale dei

partecipanti.



“Il 28 Aprile ci sarà il primo appuntamento e abbiamo già diverse prenotazioni. Abbiamo

creato questa esperienza spinti dalla voglia di fare qualcosa di valore per il centro storico,

mettendoci ciò che sappiamo fare meglio: cucinare! – dichiara il presidente dell’associazione

Michele Lanave – ” grazie alla collaborazione con altri professionisti, alla partecipazione del

team Partesa for wine ed al sostegno del comune di Vieste, possiamo dare il nostro piccolo

contributo alla destagionalizzazione, sicuri che questa iniziativa venga percepita come una

bella opportunità per i nostri operatori dell’accoglienza, che potranno offrire l’esperienza

proprio ai visitatori che scelgono Vieste fuori dai mesi estivi.”



4 tappe degustazione con ricette che esaltano la cucina e i prodotti del territorio preparate

proprio dai ristoratori dell’associazione, e vino delle più importanti cantine di Puglia, una

guida turistica che vi accompagna alla scoperta della storia e degli scorci più suggestivi del

borgo antico, e finale con musica dal vivo!



“Crediamo molto in questa iniziativa e siamo felici di poterla sostenere per il secondo anno

poiché perfettamente in linea con le linee programmatiche del piano strategico del Turismo

che mira a favorire i flussi turistici in periodi di bassa stagione attraverso iniziative di

valorizzazione dell’enogastronomia e del patrimonio culturale del territorio.” – afferma

Rossella Falcone, assessore al Turismo del comune di Vieste.



Trovate tutte le date ed i dettagli per prenotare sulla pagina Facebook dell’associazione

commercianti centro storico di Vieste o sul portale Viesteturismo.