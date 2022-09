Torna la pioggia, ecco quando

Dal fine settimana l’Italia tornerà a fare i conti con le perturbazioni atlantiche.

Lunedì il rischio temporali sarà piuttosto elevato sulle regioni centrali, mentre al nord potrebbe avanzare un graduale miglioramento. Le regioni meridionali vedrebbero, al contrario, un graduale peggioramento dopo qualche forte raffica di scirocco.

PREVISIONI

Lunedì 26 settembre: maltempo residuo al nordest, piogge e forti temporali al centro. Instabilità in estensione anche al sud ma in maniera disorganizzata. Temperature in aumento al sud.

Martedì 27 settembre: maltempo presente su tante regioni da nord a sud, specie quelle centrali. Peggioramento anche sul Meridione. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 settembre: instabilità sparsa da nord a sud, temperature stazionarie.