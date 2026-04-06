San Giovanni Rotondo

Torna la Mezza del Santo a San Giovanni Rotondo

Redazione6 Aprile 2026
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Torna la Mezza del Santo a San Giovanni Rotondo

Torna la Mezza del Santo!
Domenica 3 maggio 2026 San Giovanni Rotondo torna a correre con la 6ª edizione della Mezza del Santo, gara nazionale FIDAL Bronze sulla distanza di 21,097 km.

Promossa dalla BCC di San Giovanni Rotondo,
con il supporto organizzativo e tecnico dell’Atletica Padre Pio
e la collaborazione della Polisportiva Eppe Merla.

✨ Partenza dalla Chiesa a cielo aperto di San Pio e arrivo nel Parco del Papa.
Un grande evento di sport, fede e comunità! 💙

Redazione6 Aprile 2026