San Giovanni Rotondo
Torna la Mezza del Santo a San Giovanni Rotondo
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Torna la Mezza del Santo a San Giovanni Rotondo
Torna la Mezza del Santo!
Domenica 3 maggio 2026 San Giovanni Rotondo torna a correre con la 6ª edizione della Mezza del Santo, gara nazionale FIDAL Bronze sulla distanza di 21,097 km.
Promossa dalla BCC di San Giovanni Rotondo,
con il supporto organizzativo e tecnico dell’Atletica Padre Pio
e la collaborazione della Polisportiva Eppe Merla.
Partenza dalla Chiesa a cielo aperto di San Pio e arrivo nel Parco del Papa.
Un grande evento di sport, fede e comunità!