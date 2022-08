Torna la grande lirica a Manfredonia, appuntamento il prossimo 9 agosto

Puntuale, come ogni anno, torna l’appuntamento estivo con la lirica, giunta, quindi, alla sua sesta edizione. L’Associazione Internazionale di Musica “Re Manfredi”, quest’anno in collaborazione con l’Associazione “ARS” di Manfredonia, hanno organizzato, nella suggestiva sede del chiostro comunale di Manfredonia, il concerto lirico “Sulle ali della lirica”, grazie all’impegno del trio, Antonio Castriotta, Michelino La Torre e Monica Mantovano ma soprattutto all’apporto economico elargito dai numerosi sponsor della serata concertistica.

L’evento rientra, come dire, dulcis in fundo, nelle manifestazioni artistiche di questa 68^ edizione del Carnevale di Manfredonia, che tanto successo ha riscosso in questo primo esperimento.

Martedì, 9 agosto alle ore 21,15, con ingresso libero, accompagnati dal famoso pianista nonché direttore artistico della manifestazione, M°Davide Dellisanti, si esibiranno, i soprani sipontini, Licia Pastucci e Serena Grieco, nonché i tenori Roberto Cervellera e Delfo Paone, tutti artisti con un brillante curriculum artistico che canteranno le arie liriche e canzoni più famose del panorama concertistico lirico.

Una serata speciale per provare emozioni speciali.