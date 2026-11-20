Natale a Candela
Torna la Casa di Babbo Natale a Candela
Il 5 dicembre riapre la Casa di Babbo Natale a Candela
A cura di Ilsipontino
20 novembre 2026 06:55
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𝐈𝐥 𝟓 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐛𝐛𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐚!
Quest’anno, dietro le porte di Palazzo Ripandelli, vi aspetta una Casa tutta nuova. I più piccoli potranno imbucare la loro letterina, curiosare tra le stanze e finalmente incontrare Babbo Natale.
Palazzo Ripandelli, Candela (FG)
Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027