Torna in campo il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia torna in campo sabato 11 dicembre, ospitando la formazione torinese della L84, nella 13°giornata di serie A del campionato di calcio a 5. Non c’è tempo di leccarsi le ferite dopo la brutta scoppola rimediata ad Avellino contro il Sandro Abate ma bisogna andare sul parquet per il riscatto e provare a rimpinguare una classifica molto deficitaria, che vede i sipontini fermi a quota 6 punti in penultima posizione.

L’ultimo match prima della sosta natalizia si preannuncia, però, carica di insidie perché in riva al Golfo scenderà una compagine ben assortita e che è reduce da un sonoro 4-0 rifilato alla Came Dosson nello scontro diretto del 12° turno. I piemontesi attualmente a 12 punti, arrivano con il chiaro intento di prendere l’intera posta al PalaScaloria per allontanarsi a distanza di sicurezza dalle zone calde della classifica. I verdeneri hanno diverse frecce nel proprio arco, tra cui Cabeca, (già 9 gol), Josiko, Jonas e rientrerà dalla squalifica Siqueira.

La truppa di Monsignori, però, non deve guardare chi ha di fronte ma cercare la vittoria a tutti i costi, per riaprire i giochi in zona playout e deve soprattutto iniziare a far valere il fattore campo, ancora a secco di vittorie e gioie per il numeroso pubblico sugli spalti. Grave sarà l’assenza di Well, che ha rimediato un’espulsione per somma di ammonizioni in quel di Avellino, con una grave ingenuità per reiterate proteste. Tornerà Caputo a guidare la retroguardia biancoceleste. La sua esperienza unita a quella di Adriano Foglia, atteso alla prima tra le mura amiche, con tanta curiosità ed entusiasmo dai supporters manfredoniani, devono trascinare l’intera squadra alla conquista di un risultato positivo.

Calcio d’inizio alle ore 16:00. Diretta su www.futsaltv.it

Area comunicazione- FutsalCommunication.