Torna Bicincittà!

L’attesa è finita, si riparte!!!!

L’organizzazione di BICINCITTÀ 2022 a Manfredonia è pronta, non potete mancare! Il 15 Maggio si pedala e il 12 Maggio in occasione della stessa verrà presentato un convegno scientifico, a palazzo dei Celestini, sull’ALZHEIMER per la sensibilizzazione del territorio sul tema della malattia.

La pedalata dolce per le vie della nostra bella città, una pedalata di circa 10 km, anche sul lungomare fino ad arrivare nel verde di SIPONTO, da oggi, dalle 18.00 potete venire a ritirare il vostro kit(maglietta , sacca e cappellino) presso la sede Uisp Foggia-Manfredonia in via Maddalena, 99Vi aspettiamo numerosi!