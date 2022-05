Torna Bicincittà Uisp, finalmente!

Torna Bicincittà, una delle manifestazioni nazionali UISP più partecipate sul territorio. Sostenibilità e sicurezza delle strade sono le parole chiave di questa giornata a due ruote e si prevede, come sempre, una larga partecipazione dei cittadini dai più piccoli fino ai giovani e alle famiglie. Particolare attenzione è rivolta alla adesione alla manifestazione da parte degli Istituti Scolastici, per i quali è previsto un riconoscimento ad hoc per i partecipanti. Ma la pedalata non competitiva punta anche a sensibilizzare su particolari temi sociali e di solidarietà attraverso lo sport.

CONVEGNO TECNICO-SCIENTIFICO

L’edizione 2022 di Manfredonia lega il suo nome adun convegno di sensibilizzazione sul tema dell’Alzeheimer e, più in generale, delle malattie neurodegenerative. L’evento pubblico, dal titolo: “Alzheimer: il sostegno oltre la cura” è patrocinato e organizzato in partnership con la Cooperativa Santa Chiara e si terrà giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18 presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini (Corso Manfredi).

PROGRAMMA

Saluti Istituzionali– Ing. Giovanni Rotice | Sindaco di Manfredonia- Autorità presenti

Introduzione ai Lavori– Orazio Falcone | Presidente Comitato Territoriale UISP APS Foggia-Manfredonia- Antonietta D’Anzeris | Consigliera nazionale UISP APS

Alzheimer e Servizi: la Rete Attiva in Italia– Dr. Luigi Pazienza – Geriatra | Responsabile Medico strutture Cooperativa Santa Chiara

Alzheimer, dalla corretta diagnosi all’approccio terapeutico e assistenziale– Dr. Leandro Cascavilla | Resp. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Casa Sollievo Sofferenza

Il Centro Diurno: la Casa del Benessere– Sipontina Verrini | Educatore Professionale presso il Centro Diurno Santa Chiara

L’importanza del Supporto psicologico nei Centri Diurni per Ospiti e Caregiver– Dott.ssa Caterina Ferrara | Psicologa e Psicoterapeuta presso il Centro Diurno Santa Chiara

Interventi e Testimonianze

Moderatore dell’incontro: Matteo Perillo

PEDALATA NON COMPETITIVA

Quest’anno, dopo due anni di stop forzato a causa della emergenza pandemica, l’evento sul territorio raddoppia con una prima pedalata a Manfredonia, in programma per domenica 15 maggio con inizio alle ore 9,00 e la seconda tappa domenica 5 giugno 2022 a San Giovanni Rotondo (nelle prossime settimane verranno forniti dettagli specifici di questo secondo appuntamento).

PERCORSO MANFREDONIA DOMENICA 15 MAGGIO 2022

Raduno ore 9,00 in Largo Diomede. Partenza ore 9,30 con il seguente itinerario: Lungomare Nazario Sauro, Lungomare del Sole, Pineta di Siponto (punto di ristoro), Lungomare del Sole, Corso Manfredi e arrivo in Largo Diomede, dove si terranno le premiazioni.

**

Bicincittà è una ciclo-passeggiata a misura di tutta la famiglia che si snoda per le vie della città e rappresenta una delle manifestazioni sportive di carattere sociale più longeve e storiche della UISP. La manifestazione gode, a livello nazionale del Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. BicincittàManfredonia 2022 è patrocinata dal Comune di Manfredonia.

Info & IscrIzioni:

Comitato Territoriale UISP Aps Foggia Manfredonia

Via Maddalena 99, Manfredonia

Whatsapp: 380.7646581

Social: Facebook/Instagram

Email: foggiamanfredonia@uisp.it