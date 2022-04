Tony di Corcia racconta un giovane favoloso: Gianni Versace

Dopo aver raccontato le vite di Valentino, Andrea Pazienza, Alda Merini, Giorgio Armani e Dalida; Tony di Corcia ritorna a raccontare uno stilista geniale: Gianni Versace. Il giornalista e scrittore foggiano, che ha già collaborato con le redazioni pugliesi del Corriere della Sera e di Repubblica, da tempo racconta con libri e biografie la storia dello stilista di Reggio Calabria.

Oggi, in tutte le librerie, uscirà il suo nuovo libro: “Gianni Versace. Il giovane favoloso”, un piccolo volume edito dalle Edizioni Clichy che racconta l’inizio della carriera di Versace. Di Corcia racconta, attraverso un suo testo, una sezione cronologica e una ricca sezione dedicata alle immagini e alle parole del protagonista, la storia di un piccolo Gianni appassionato di tessuti e bellezza che già nella sartoria di sua madre ha un sogno: fare la moda.

L’autore non racconta tutta la vita dello stilista e neppure la sua tragica morte avvenuta a Miami Beach il 15 luglio del 1997, ma solamente i suoi primi passi nel mondo della moda. Il libro si conclude con la sua prima sfilata da donna, a Milano, nel 1978. Afferma Tony di Corcia: “Con la sua sfilata di debutto Gianni Versace ha fatto capire di essere l’interprete ideale dei decenni che verranno e di aver pronto l’abito per le donne e gli uomini che vogliono lasciarsi alle spalle quel tempo inquieto, estremo, oscuro”.

Versace, talento luminosissimo che ha ammaliato donne come Lady D, è stato un stilista rivoluzionario e un grande imprenditore della moda. Tony di Corcia, da esperto conoscitore del personaggio, racconta piccoli episodi che fanno capire molto del suo talento precocissimo.

A Reggio Calabria, nella sartoria di sua madre, a una donna bella e ricca Gianni sconsiglia in modo brusco dei vestiti costosissimi. Sua madre, racconta l’autore, gli chiede se è impazzito. La sua risposta fa capire, invece, molto della qualità che ha portato quel bambino ribelle a diventare uno degli imperatori della moda internazionale. “Mamma, chiunque incontri una persona vestita da noi deve chiedersi: che bello, dove l’ha preso? Se invece si chiede: dove l’ha presa sta roba e storce il muso, tu perdi un cliente. Si vende per amore. Se tu vendi per amore, i tuoi clienti aumenteranno; se tu vendi per commercio, puoi anche fare dei danni”.