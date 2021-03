Toni Santagata, U’Sculer ed altri ospiti stasera alle 19.15 in diretta su IlSipontino

Ci sarà Bianca Chiaritti della Gazzetta del Mezzogiorno ferratissima su Sanremo oltre a tanti ospiti a tema questa sera nella diretta delle 19.15 su ilSipontino per commentare insieme la kermesse più amata d’Italia.

Ci racconterà i suoi Sanremo il grande Toni Santagata, nostro conterraneo innamorato di Manfredonia autore di brani come Quant’è bello lu primm’ammore e La zita, nonché tra i fondatori della Nazionale Attori, la squadra di calcio dei vip che scende in campo per beneficenza.

E ancora, stasera, avremo il sipontino Alessandro Di Lascia che alcuni anni fa calcò le scene dell’Ariston e, direttamente da Il contadino cerca moglie, sarà con noi u sculer, al secolo il simpaticissimo Michele Totaro.

Appuntamento dunque alle 19.15 sulla pagina fb de ilSipontino, dove potrete commentare in diretta ed interagire con gli ospiti.