Tommaso Rinaldi: “Sindaci meglio di un commissario, attenzione sul progetto ‘Strada x Strada'”

In questi primi due mesi, siamo stati allietati dalle più disparate notizie riguardo alla proattività della nuova amministrazione: immediata riasfaltatura di alcuni tratti di strade, sfalci di erba, netturbini al lavoro, LSU stabilizzati fino a marzo, assessori partecipanti a convegni e corsi di formazione, Seasif sì, Seasif no, Seasif …boh, creazione dei parcheggi a pagamento e tante altre ancora.

Segnale evidente che anche il peggiore dei sindaci (in generale, Rotice non è ancora valutabile) è quasi sempre meglio di un commissario prefettizio (o, addirittura, di tre come nel nostro caso).

In campagna elettorale, avevo posto particolare attenzione su due progetti che avrebbero potuto ridare grande sollievo alla collettività sipontina, soprattutto perché realizzabili a costo zero.

Mi soffermo solo sul primo, ovvero il progetto “Strada X strada”, con il quale il nostro comune avrebbe potuto beneficiare di una somma pari a € 1.588.835 se uno dei suoi referenti o legali rappresentanti avesse inoltrato istanza entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2022.

E visto che siamo stati informati anche sul nulla ma non su questo, sarei felicissimo di sapere che l’istanza è stata regolarmente inviata nei tempi previsti e che molti concittadini potranno finalmente tornare a circolare su strade asfaltate e non su mulattiere.

Tommaso Rinaldi (Azione)