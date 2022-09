Tomba antichissima di un bambino piccolo trovata ora dagli archeologi in Puglia. Le foto

Gli archeologi impegnati da qualche giorno negli scavi di Siponto – Manfredonia, Puglia – hanno trovato e stanno portando alla luce, in queste ore, la tomba di un bambino. Lo scavo in corso di ArcheoSiponto è ben visibile in queste immagini scattate dagli archeologi poco fa.

Quest’anno il terzo cantiere archeologico è stato aperto nella zona del porto (ora interrato) dell’antica Siponto, dove le prospezioni geofisiche hanno evidenziato la presenza di una struttura con abside, verosimilmente una chiesa di epoca tardo antica. L’area di indagine si aggiunge alle altre due già avviate lo scorso anno: quella coincidente con un’importante abitazione di epoca medievale, mentre la seconda si trova nell’area dell’anfiteatro. Gli scavi proseguiranno fino al 14 ottobre.

fonte: https://www.stilearte.it/la-tomba-antichissima-di-bambino-piccolo-trovata-ora-dagli-archeologi-in-puglia-le-foto/?fbclid=IwAR29LTLcxh_hI5lyikzXR_7mP13epIMMzhbk6_ghV35BRepyrZ-4P_UXGrY

Foto courtesy ArcheoSiponto