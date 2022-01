Together la collezione uomo fall winter 2022-2023 di David Catalan

In questa collezione, è possibile assistere alla decostruzione degli elementi preppy e alla loro rivisitazione attraverso la funzionale sensibilità del designer. Il denim prende la scena, portando una certa ruvidezza a qualcosa di bello. Una sua rielaborazione dei tessuti per abiti, giacche tracker in denim, overshirts e pantaloni oversize in denim parlano al presente. Un senso di freschezza arriva dalla sperimentazione, da parte di David Catalan, nelle proporzioni con linee diagonali e il placement ingrandito di motivi romboidali che fanno riferimento ai gilet con rombi lavorati a magli indossati dagli studenti di quegli anni.

Nel più autentico approccio di David Catalan, egli rende omaggio alle sue umili origini proponendo una moda indossabile con un taglio umoristico e di evasione.