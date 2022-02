Tiziano Ferro è diventato papà: l’annuncio sui social

Decisamente una lieta notizia quella che oggi ha coinvolto Tiziano Ferro ed il marito Victor Allen.

Il cantante con la sua dolce metà ha infatti annunciato su Instagram di essere diventato genitore per la prima volta.

Tiziano Ferro ha scelto il canale social per annunciare questo grande cambiamento della sua vita, attraverso un lungo post ed una dolcissima foto che ritrae la famiglia completa.

Sono arrivati dunque nella sua vita i tanto desiderati e attesi Margherita e Andreas, rispettivamente di 9 e 4 mesi.

Ecco cosa ha dichiarato il cantante:

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.

La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo.

Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi.

Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata.

Ma anche la nostra.

Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo.

Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E’ un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre.

Vi vogliamo bene!

T, V, M, A.”.