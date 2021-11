Titta: “Sono orgogliosa e onorata di così tanta stima e affetto”

613 volte grazie!

E’ stato un risultato straordinario! Siete stati tantissimi a scegliere di riporre in me la vostra fiducia. Sono orgogliosa e onorata di così tanta stima e affetto. Ho affrontato una campagna elettorale molto difficile, ma il gran lavoro svolto, unitamente alla correttezza del comportamento tenuto, sono stati ampiamente ripagati. Grazie a voi, oltre ad aver raggiunto uno dei migliori risultati di queste elezioni, sono stata anche la donna più votata. 613 voti mi pongono, adesso, di fronte ad una grande responsabilità, quella di onorare la vostra fiducia tutti i giorni e di impegnarmi per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato: poter vedere, al più presto, “risorgere” la nostra amata Manfredonia. Il primo passo perché il cambiamento tanto atteso possa avverarsi, è stato compiuto! Adesso non ci resta che l’ultimo sforzo. Non dobbiamo mancare all’appuntamento più importante, quello del prossimo 21 novembre, quando tutti insieme torneremo alle urne per votare Gianni ROTICE. Il destino della nostra Città è nelle nostre mani!

Giovanna Titta

Messaggio elettorale