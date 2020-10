Titolari di alcune aziende agricole di Manfredonia in Provincia per la viabilità fatiscente

Questa mattina ho ricevuto i titolari di alcune aziende agricole del territorio di Manfredonia che hanno difficoltà a commercializzare i loro prodotti a causa della viabilità fatiscente.

Ho assicurato il massimo impegno per risolvere in breve tempo questa situazione di difficoltà che interessa purtroppo gran parte della rete stradale provinciale che per anni non è stata oggetto di manutenzione.

Tra mille difficoltà noi ce la stiamo mettendo tutta!

Lo ha scritto il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta su Facebook