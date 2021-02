Tisci: “Impossibile fare pronostici sulla ripresa del torneo”

Il Presidente Tisci scrive alle Società di Eccellenza per comunicare la posizione della LND sull’eventuale ripresa dei campionati

A seguito della nota diffusa dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito agli attesi indirizzi per la ripresa dell’Eccellenza e degli altri campionati regionali di vertice, compresi quelli di calcio femminile e di calcio a 5 (maschile e femminile), il Presidente Tisci ha scritto una lettera indirizzata a tutte le Società pugliesi iscritte ai predetti tornei per informarle circa la situazione attuale, che impedisce di fare pronostici circa una eventuale ripresa degli allenamenti collettivi nonché di tutta l’attività ufficiale.

Sarà cura del Presidente Tisci informare tutte le Società interessate, attraverso i canali ufficiali del Comitato Regionale, non appena la Lega Nazionale Dilettanti si esprimerà ufficialmente sulla eventuale ripartenza dei campionati regionali di vertice.

Manfredonia Calcio