Timidamente Lucio

LUCIO DALLA [INEDITO] – L’INIZIO DEL VIAGGIO

Nel 2008 abbiamo realizzato un’intervista a Lucio Dalla durante le riprese di un nostro documentario. Quell’intervista però non venne mai utilizzata nel documentario. Un ricordo che ad oggi hanno visto poche persone.

Vogliamo condividere con voi un estratto di quella chiacchierata e per farlo abbiamo deciso di raccontare a modo nostro quello che per noi rappresenta l’inizio delsuo viaggio.

Le sue canzoni da 4 Marzo 1943 a Caruso e da Piazza Grande a La sera dei miracoli hanno scritto la storia della musica italiana, nonostante ci fossero persone che non credevano in lui e nel suo modo di fare fuori dagli schemi.

Buona Visione !

Angelo Riccardi: “Grazie di vero cuore”

Timidamente amici quando era in vita ed intimamente uniti dopo la sua morte nel nome di Manfredonia, la città dove ha trascorso i suoi momenti più felici.

Con TI RACCONTO LUCIO DALLA, il mio libro dedicato al nostro grande ed indimenticato Lucio, ho voluto ricomporre un puzzle biografico avventurandomi alla scoperta di un artista eccezionale.

Ringrazio di vero cuore Black Sheep Strategy per aver trasposto in stupende immagini le pagine del libro dedicate all’infanzia di Lucio a Manfredonia.

E come amava dire Dalla, in fondo la morte non è che l’inizio del secondo tempo…