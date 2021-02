Tifosi allo stadio, in Inghilterra c’è la data: 17 maggio

Inghilterra: tifosi allo stadio dal 17 maggio!

La capienza massima (dove consentita) sarà di 10 mila persone. I tifosi saranno in tempo per godersi l’ultima giornata di Premier League, i play off delle serie minori e, ovviamente, le partite degli Europei che si giocheranno a Wembley.