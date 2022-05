Un Daspo è stato emesso e notificato dalla Polizia ad un tifoso del Cosenza che aveva pubblicato su Facebook un post denigratorio e minaccioso dopo l’incontro di calcio Vicenza-Cosenza del 12 maggio scorso, valevole come playout per la permanenza in serie B.

Al tifoso è fatto divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di un anno.