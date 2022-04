“Ti spedisco in convento” sbarca in Puglia, il reality di Real Time girato a Trani

Torna “Ti spedisco in convento” il reality di Real Time, questa volta con sei nuove ragazze pronte a mettersi in gioco per la seconda edizione del programma.

Sarà la Puglia ad ospitare il reality, precisame te il santuario di Villa Santa Maria, con le suore della congregazione delle Figlie del Divino Zelo che saranno impegnate con un gruppo di 6 ragazze molto esuberanti che vivranno con loro un periodo di clausura (o quasi).

Il programma andrá in prima serata su Real Time, dal 17 aprile oppure con una settimana di anteprima, dal 10 aprile, in streaming su discovery+.

A metà strada tra il classico docu-reality e l’esperimento sociale, Ti spedisco in convento mostra cosa succede quando delle giovani ragazze trasgressive, dalla vita sociale (e social) molto attiva, si trovano “costrette” a vivere per un mese in un vero convento di suore seguendone scrupolosamente le regole e lo stile di vita.