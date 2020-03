Manfredonia – Oggi il mare ha portato un odore marino ; ho appena respirato – tolto il puzzo nauseante della mascherina – ho ossigenato l’anima e la testa… mi è scappata qualche lacrima senza asciugarla … perchè non posso toccarmi…non ci credo ancora a questo che sta accadendo… ma credo in quello che ho accanto – chiedo al vento di spazzare via – questo mese squallido , prendo il mio passo torno a casa, ho appena finito di lavorare …ti saluto cuore mio – prego e spero…



Di Claudio Castriotta