“Ti Porto un libro” con il vento in poppa al “Marina del Gargano” anche nell’appuntamento sul turismo del vino con Dario Stèfano e Federico Quaranta. Attesa per Nichi Vendola

Prosegue con il vento in poppa “Ti porto un libro”, la rassegna letteraria

organizzata da “Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia”. Dopo

l’ottimo esordio con Gianrico Carofiglio, il bis con il focus sulla

valorizzazione e promozione del territorio con il Sen. Dario Stèfano ed il suo libro

“Turismo del vino in Italia. Storia normativa e buone pratiche”. Una

serata svoltasi nel gremito anfiteatro del Marina che ha visto la conduzione di

Federico Quaranta (voce di Decanter, al timone Linea Verde

Radici su Rai 1 , autorevole conduttore gastronomico italiano) e la

presenza – oltre a quella di Stèfano – Girolamo D’Amico di (uno dei 3 tre

fondatori di d’Araprì – Spumante Metodo Classico – San Severo , pionieri

del metodo classico in Puglia) e Paolo Lauriola (rappresentante di

Condotta Slow Food e collaboratore di Slowine).

La presentazione del libro e la conseguente discussione, hanno fatto

emergere come accanto alla produzione enologica, sempre più improntata alla

qualità, si è fatta strada negli anni una forma di turismo che oggi rappresenta

un asset strategico per lo sviluppo della vitivinicoltura italiana.

L’approvazione del decreto del 12 marzo 2019 che disciplina il settore

permetterà di esprimere al meglio le potenzialità espressive delle risorse

vitivinicole italiane.

Nella prima parte del volume si affronta l’inquadramento normativo e

concettuale dell’enoturismo descrivendone la storia e seguendo l’iter che ha

portato alla normativa nazionale oggi in vigore e che dovrebbe portare il

settore a sviluppare al meglio le sue eccellenze territoriali. Nella seconda

parte gli imprenditori troveranno tutti i consigli per collocare la loro

cantina tra le wine destination più frequentate e per organizzare l’attività

secondo i criteri più efficaci. La preparazione del personale, l’organizzazione

della struttura e, in genere, un quadro preciso di riferimento professionale

sono imprescindibili per sfruttare al meglio le opportunità del settore come

del resto le indicazioni gestionali adeguate agli sviluppi del mercato. Nel

testo si affrontano brevemente anche le nuove esigenze determinate

dall’emergenza Covid.

Il prossimo appuntamento con “Ti Porto un libro” è giovedì 9 settembre (ore

20) con Nichi Vendola che presenterà “Patrie” (accesso con prenotazione e Green

Pass www.eventbrite.it/e/nichi-vendola-presenta-patrie-ti-porto-un-libro-tickets-169702995227)