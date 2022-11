“Ti faccio arrestare in diretta”. Rissa sfiorata al GF Vip 7, è successo nella notte – VIDEO

Il rapporto tra Luca Salatino e Attilio Romita sembra ormai essersi avviato ad un punto di non ritorno. La scorsa notte, infatti, i due vipponi hanno litigato per l’ennesima volta. Tutto è nato dalla valigia di Amaurys Perez che ha preparato Attilio. Il giornalista ha spiegato in modo minuzioso come sono andati i fatti a George Ciupilan e Giaele de Donà: “Oggi mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba’.” Disguido a cui è seguita la reazione accesa di Luca: “Ha cominciato a gridare: ‘Ah, oh’. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa”.

Attilio: "Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi io ti faccio arrestare in diretta" PRONTO POLIZIA #gfvip pic.twitter.com/kjzg38Pszx — 赤 Red Bengala (@RedBengala) November 1, 2022

Quando Luca gli si è avvicinato, Attilio gli ha ribadito: “Te lo chiedo per i prossimi quarant’anni, io non posso subire aggressioni alla mia età”. Poi a Giaele ha confidato: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta”.