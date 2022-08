“Ti aspettavo seduto a uno scalino tra mille odori di caramelle in Piazza Duomo”

Manfredonia – Madonna di Siponto – come devo fare, io quest’anno ?- Ricordo ti aspettavo – come e quando ero da te – ero piccolino ,quando venivo dietro la Processione … quando ti vedevo uscire – dalla porta dell’entrata della Santa Cattedrale , piangevo con una commozione tale di cuore … di brividi di gioia , seduto in mezzo a tante persone sopra uno scalino di un portone.Con un fazzoletto mi asciugavo la faccia tonda, da bambino biondo rosso.

Oggi , ogni mattina che mi sveglio – e provo malinconia di lacrime nuove! Aspettavo – Ricordo un profumo d’incenso nell’aria – dentro una luce di speranza –Ora ti aspetto , come … in quei giorni infiorati – tra mille odori di caramelle in Piazza Duomo, piena di folle di gente…in arrivo.

Articolo di Claudio Castriotta