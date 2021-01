Test sui macachi, ok dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il progetto Lightup dell’Università di Torino, sulla vista, condotto in collaborazione con l’Università di Parma per una necessaria fase di sperimentazione su macachi.

Il commento della Lav: “sono svanite le speranze di salvezza dei macachi. Abbiamo combattuto una battaglia per oltre due anni, contro i giganti favorevoli alla sperimentazione animale. Una lotta con cui abbiamo svelato ciò che accadeva in quei laboratori, per questo studio autorizzato all’Università di Torino, finanziato con fondi europei”.