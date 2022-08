Tesserini venatori, “Comune in ritardo”

Manfredonia 25 agosto 2022

‼️Comune di Manfredonia in affanno per il rilascio dei tesserini venatori 2022/2023.

Dopo anni si registra ancora un disservizio, che rischia di mettere in pericolo l’apertura della caccia per i tanti appassionati cacciatori manfredoniani.

Alcuni anni fa’ il comune di Manfredonia era commissariato e qualche difficoltà poteva essere “giustificata”, oggi invece, preghiamo vivamente l’assessore al ramo Vitulano Antonio, affinché possa rendersi conto della situazione che incombe in quegli uffici, dato che mancano pochi giorni all’apertura della caccia.

Commissario territoriale

Alessandro Manzella.