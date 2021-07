Terzo Polo: “Diversità nel metodo, rottura con il passato, sguardo rivolto al futuro”

Diversità nel metodo, rottura con il passato, sguardo rivolto al futuro.

E’ partendo da questi princìpi che la coalizione dei soggetti costituenti il nascente “Terzo Polo” ha deciso di rivendicare la propria posizione, nella discussione sul possibile candidato Sindaco di Manfredonia.

Perché siamo consapevoli che in politica qualsiasi idea, progetto e proposta, ma anche e soprattutto confronto e dialogo, devono essere valori che segnano la strada maestra per ogni decisione da prendere o presa di posizione da assumere.

E’ questo il motivo per il quale ad oggi non abbiamo ancora individuato un candidato Sindaco per le prossime elezioni comunali, bensì abbiamo posto come prioritario parlare prima di contenuti, ascoltare una pluralità di voci e pensare a nuove opportunità per la nostra città.

Purtroppo notiamo che altre realtà politiche, come Forza Italia, hanno già fatto una scelta netta e chiara sul prossimo candidato Sindaco, individuato nella figura dell’Ing. Gianni Rotice, muovendo nella scelta, come dichiarato, dalle proprie convinzioni politiche.

Invece, noi riteniamo che il metodo utilizzato per la scelta di questo candidato appartenga alla vecchia politica, la quale selezionava i candidati solo per mera strategia fatta di calcoli elettorali.

La domanda che ci poniamo quindi è questa: come può un approccio di questo tipo essere proficuo e stimolante per la rinascita di Manfredonia?

Tornare a comprendere il valore della responsabilità di tutti nei confronti del bene comune, partecipare, lottare per le cose che contano e rifiutare una scontata assuefazione o tacita accondiscendenza all’attuale situazione politica e sociale, sono i primi passi verso un vero cambiamento.

E’ questo che la nostra amata città ci chiede, e noi del Terzo Polo ci metteremo impegno, passione e fermezza per ottenere tutto ciò.

Città Protagonista – Libero Palumbo

Popolari Pugliesi – Anna Trotta

Fratelli d’Italia – Adriano Carbone

Unione di Centro – Alessandro Mangini

Manfredonia al Centro – Cristiano Romani