Terzo appuntamento con il “Pre Festival” de Ilsipontino: c’è Isrka Menarini

Per il terzo appuntamento del “Pre Festival” (live in streaming a partire dalle ore 19.15) de ilsipontino.net un tris d’assi: Isrka Menarini, HER e Gaudiano.



Nel giorno in cui si celebra l’indimenticabile “4 marzo ‘43”, hit di successo e data di nascita di Lucio Dalla (sipontino d’adozione; sulla copertina del disco c’è proprio una foto d’epoca del centro storico della città del Golfo), anche “Sanremo” rende omaggio ad una delle colonne della musica italiana con una performance tematica dei pugliesi “Negramaro” e con un duetto sulle note di “Caruso” di Ermal Meta con la Napoli Mandolin Orchestra.



Ospiti del “Pre Festival” de “ilsipontino.net” due artiste molto legate a Dalla e a Manfredonia: Isrka Menarini (sua storica corista, al suo fianco per oltre 25 anni e che lo stesso Dalla ha definitivo come “la più grande cantante soul music in Italia”) e HER (poliedrica artista di Manfredonia che si sta affermando a livello nazionale anche per le sue battaglie civiche, ha condiviso l’ultima opera di Lucio “Il Bene Mio”, lo spettacolo dedicato a Matteo Salvatore).

A completare il trittico di talentuosi ospiti, Gaudiano, il cantate foggiano che ha conquistato la finale delle “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano “Polvere da Sparo”.

In studio a condurre Matteo Palumbo, Felice Sblendorio, Maria Teresa Valente.