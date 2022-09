Terza tappa del Premitour 2022 a San Severo

La terza tappa del Premitour 2022 si svolgerà a San Severo e riguarderà la biodiversità dell’Ulivo, dal campo alla bottiglia di Olio Evo .

Il 9 Settembre 2022 alle ore 16.30 si parlerà di biodiversità come valore aggiunto. Sarà possibile passeggiare nell’uliveto per conoscere la storia e la filosofia dell’azienda agricola “Mio Padre è un Albero” degustandone i prodotti. Una vera e propria giornata esperienziale, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di vivere a contatto con un modello di agricoltura basato sull’armonia delle attività degli agricoltori e delle varie componenti dell’agro eco-sistema.

Dopo il momento di accoglienza e di introduzione della tematica della biodiversità e della sua importanza per un’agricoltura di relazione con il territorio, i partecipanti potranno cimentarsi in una vera e propria “caccia al tesoro” degli elementi di biodiversità presenti in azienda.

Questi elementi potranno essere raccolti (fisicamente o scattando delle fotografie) e saranno presentati agli altri concorrenti.

Il partecipante (singolo o gruppo) che avrà individuato l’elemento di biodiversità più originale verrà premiato con una confezione “premium” di prodotti dell’azienda.

Alla fine della giornata, ci sarà un momento di convivialità, dove chiunque potrà interagire direttamente con l’azienda ospite e con gli esperti che prenderanno parte all’evento.

Durante questa giornata del Premitour 2022, interverrà il Prof. Maurizio Prosperi , economista agrario dell’Università degli Studi di Foggia del dipartimento DAFNE.