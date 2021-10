Terza puntata de “La domenica del Gargano”

Gli ospiti della terza puntata del talk show locale della domenica pomeriggio sono: Pietro Gentile

Ritorna il talk show televisivo locale della domenica pomeriggio “LA DOMENICA DEL GARGANO”

condotta da Luigi Mossuto ed in onda sulla web tv del Gargano www.tvgargano.com.

Gli ospiti della terza puntata in onda Domenica 31 Ottobre dalle ore 14.00 sono:

PIETRO GENTILE: primo produttore di cotone biologico in Europa made in Puglia;

FELICE LA RICCIA: giornalista e pubblicista, con lui si analizzerà il campionato dilettantistico

GIULIA RUSSO: tra le finaliste di MISS ITALIA

TERESA SANPAOLO: cantautrice che presenterà e canterà in studio il suo primo singolo “23

SETTEMBRE” brano pop religioso.

ANTONIO PARISI con la sua rubrica satirica “Non me lo dire” .

La formula del programma prevede quattro ospiti in ogni puntata che interagiranno con il

conduttore su vari temi e nella parte finale ci sarà una rubrica satirica dal web “Non me lo dire”.

Regia a cura di Gabriele Martino