Terremoto: epicentro in Croazia, magnitudo 6.3

Una forte scossa di terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in un’ampia area del nord-est d’Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e qualcuno persino a Bologna, Ancona e Pescara. Le prime notizie parlano di un terremoto di magnitudo 6.3 che è stato registrato vicino Zagabria (ieri un’altra scossa di 5.2). Il sisma è stato avvertito distintamente in particolare sulla dorsale Adriatica italiana e nei Balcani.