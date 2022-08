Termineranno in giornata i due cantieri che da inizio settimana stanno interessando il rifacimento asfalto del Lungomare Nazario Sauro e Via Cimarrusti, con un sensibile miglioramento della percorrenza e della sicurezza della viabilità.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, informa che da domani, e sino al 12 agosto, altre strade cittadine saranno oggetto di interventi di ripristino da parte dell’Amministrazione comunale:

Via Campanile (nel tratto Via delle Antiche Mura – Via Tribuna), Piazza Marconi (davanti al Bar Impero), Via dei Celestini (tra Corso Roma e Corso Manfredi), Corso Roma (tra Via Palatella e Via del Seminario), Via Tribuna (nel tratto Via Santa Chiara e Via Stella).

In tali date, in queste strade, dalle ore 7 alle ore 17 è prevista la chiusura parziale con senso alternato alla circolazione veicolare e divieto di sosta e fermata ambo i lati.