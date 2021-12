Terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto in Via e Largo San Francesco e Via Seminario

RisistemiAMO la città

L’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, informa che sono terminati poco fa i lavori del rifacimento dell’asfalto dell’intera carreggiata del tratto Via San Francesco, Largo San Francesco e Via Seminario, in prosecuzione di quelli già realizzati la scorsa settimana in Via Porta Pugliese e Via della Croce.

Tale attività rientra nel piano di ripristino delle strade oggetto di cantierizzazione per l’ampliamento e l’ammodernamento di servizi (energia elettrica, fibra ecc) a carico delle stesse imprese e senza alcun costo per le casse comunali.