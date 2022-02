Termina la protesta degli autotrasportatori nel foggiano

“I presidi in alcune aree di servizio della Statale 16 tra San Severo e Foggia, di Cerignola e Candela (uscita autostrade), sono stai revocati con la comunicazione inviata a mezzo pec il 24 febbraio. Si ribadisce la volontà di tener sciolti i presidi ed al contempo il sottoscritto fa presente che si attiverà per cercare assieme ai sindacati, nuovi tavoli tecnici con il Governo, per continuare lunghe trattative in tema di caro-gasolio ed altre tematiche già espresse in altre sedi”.

Lo comunicano l’avvocato Pasquale D’Anello e Enrico Luciano Petronzi, uno degli organizzatori assieme a Pompeo Palma, Salvatore Palma e Pasquale Nicolini, dei presidi finalizzati a manifestare le rivendicazioni degli autotrasportatori del tavoliere della Puglia.