Tentato assalto a portavalori sulla ss16bis: un ferito

Un tentativo di assalto ad un portavalori è stato condotto questa mattina sulla Statale 16 bis all’altezza di Trinitapoli in direzione Foggia. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico dopo che alcuni malviventi hanno incendiato diversi mezzi per portare a termine la spedizione. Secondo quanto riferito da Anas ci sarebbe anche un ferito. Per consentire le operazioni di indagine è stata chisa la strada e il traffico deviato all’uscita per Canne delle Battaglia.