Tenta di uccidere la ex compagna e fugge a Milano. Catturato dalla Squadra Mobile di Foggia

In data 7 febbraio 2022, nel Comune di Milano, gli Agenti della Squadra Mobile di Foggia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Milano, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di un cittadino straniero, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina.

Dalle indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Foggia e dirette dalla locale Procura della Repubblica, è emerso che l’indagato, alla vigilia dello scorso Natale nel capoluogo dauno, avrebbe attentato alla vita della ex compagna, colpendola alla schiena con un paio di forbici e in tal modo provocandole gravi e profonde ferite. Inoltre, l’uomo avrebbe sottratto alla vittima il telefono cellulare e una somma di denaro.

Il presunto aggressore ha poi fatto perdere le sue tracce rifugiandosi a Milano ove, dopo incessanti ricerche, corroborate da attività d’intercettazione, è stato catturato nella giornata di ieri e condotto presso la Casa Circondariale di S. Vittore, in attesa della convalida del fermo da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Milano.

Va precisato che la posizione dell’arrestato è al vaglio della competente Autorità Giudiziaria e che lo stesso, sebbene attinto da gravi indizi colpevolezza in relazione ai reati per i quali si procede, non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.