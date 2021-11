Tenta di rubare 300kg di rame: arrestato romeno a Foggia

Nella notte di domenica scorsa, gli agenti della Polizia ferroviaria di Foggia hanno arrestato per furto aggravato di cavi di rame un 54enne di origini romene, con precedenti di polizia.

In particolare, i poliziotti, in servizio di vigilanza nello scalo ferroviario, sono intervenuti presso le Officine Manutenzioni Rotabili di Trenitalia, dove era scattato l’allarme antintrusione. Giunti sul posto, hanno notato all’interno del cantiere lavori di una ditta appaltatrice di Trenitalia, l’uomo intento a trafugare il rame. Alla vista degli agenti, nonostante il tentativo di fuga, è stato bloccato, grazie anche alla collaborazione degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Foggia, mentre la refurtiva, consistente in circa 300 Kg di cavi in rame, è stata recuperata e restituita alla ditta.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Determinante è stato anche l’apporto delle tecnologie implementate della Protezione Aziendale delle FS Italiane grazie all’installazione di sistemi antintrusione a protezione delle officine.