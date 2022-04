Tendenze meteo per Pasqua e Pasquetta

PRIME PROIEZIONI PER LA PASQUA E LA PASQUETTA DI 3BMETEO

Lo scenario medio che si preannuncia per la seconda decade di aprile vede ancora protagonista sul comparto nord europeo una depressione a matrice fredda stimolata dalla discesa di correnti artiche verso il settore scandinavo. D’altro canto sul Canada sarà presente un secondo nocciolo freddo che stimolerà una maggiore presenza anticiclonica sul medio alto Atlantico.

Con questi presupposti è facile immaginare che si possa andare di nuovo incontro a quelle che in gergo vengono definite meridianizzazioni, ovvero scambi di calore tra le alte e le basse latitudini lungo i meridiani. In parole povere perturbazioni o fronti freddi con una direttrice settentrionale prevalente su quella occidentale. Tale sembra essere con le ultime proiezioni anche lo scenario per il weekend di Pasqua che potrebbe essere dunque caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile e più freddo con direttrice NO-SE. In una simile eventualità il tempo sulla Penisola potrebbe risultare a tratti con pioggia e temporali e clima più freddo della media con fenomeni destinati più al settore orientale e meridionale che a quello settentrionale.

tratto da 3BMETEO