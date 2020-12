Tendenza meteo per San Silvestro e Capodanno di 3BMeteo

SAN SILVESTRO E CAPODANNO CON ALTRA PIOGGIA E NEVE A BASSA QUOTA: la fase schiettamente invernale in cui è appena entrata l’Italia continuerà almeno fino all’ultimo dell’anno. Il vortice polare insediatosi nel cuore dell’Europa continuerà infatti a inviare verso il mediterraneo impulso di aria fredda in grado di mantenere attiva una circolazione di bassa pressione. In particolare per l’ultimo dell’anno i modelli prevedono la formazione di un nuovo vortice alle nostre latitudini con annessa perturbazione in grado di portare un peggioramento del tempo a iniziare dal Nord e dalle regioni più occidentali. Date le temperature molto basse che grazie al cuscino di aria fredda resisteranno sul triangolo padano non si esclude che fenomeni nevosi fino a quote molto basse, anche in piano potranno tornare a interessare parte del Nord.

Il richiamo di venti meridionali dovrebbe invece relegare la neve solo a quote appenniniche al Centro ed al Sud, in particolare al Sud che dovrebbe risentire di un clima più mite. Capodanno bagnato quindi per parte della Penisola con pioggia e anche neve ma con dettagli ancora da definire a causa dell’estrema suscettibilità dell’evoluzione. Seguite tutti i nostri aggiornamenti.

articolo completo su https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo-tendenza–san-silvestro-e-capodanno-con-nuova-perturbazione-e-neve-a-quote-basse-424884