Temptation Island: nell’estate 2022 non ci sarà

L’atteso programma estivo targato De Filippi, Temptation Island, non andrà in onda quest’estate.

Il problema sembrerebbe legato al mancato accorto tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi e Banijay, ovvero coloro che detengono i diritti interazioni del format.

Nonostante il successo della scorsa stagione, il quale ha raggiungo anche il 27,40% di share, il programma non si farà.

Dunque cosa proporrà Mediaset durante il periodo dedicato negli anni passati a Temptation Island? Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales.

A marzo, in un’intervista concessa alla rivista Vanity Fair, Filippo Bisciglia, conduttore delle passate edizioni del programma, aveva dichiarato:

“Non parlo di Temptation Island con Maria da novembre. Posso leggere, sentir dire a destra e a sinistra qualsiasi cosa, ma per me l’ultima e l’unica parola che conta è quella di Maria. Tutto il resto non conta niente.

Soffrirei tanto, anche perché è il docu-reality più visto della televisione italiana e nutro per il pubblico un affetto clamoroso. Una volta un mio amico tennista mi ha detto che Temptation senza di me è come Roland-Garros senza Nadal”.

Seppur non sembra essere un addio definito, c’è la certezza, dunque che nell’estate 2022 Mediaset dovrà fare a meno di uno dei suoi programmi di maggior successo.