Temporali, situazione seria a San Marco in Lamis

LIVE temporale autorigenerante su San Marco in Lamis (Fg) dove sono caduti già 95 mm. di pioggia, manca la corrente da 4 ore e gli abitanti non possono spostarsi a causa di detriti sulle strade.

Continua a piovere e non accenna a smettere, la situazione comincia a diventare seria. A San Marco in Lamis allagati box e scantinati.

Al momento non si registrano danni rilevanti, Michele Augello, referente della protezione civile locale, consiglia di evitare di mettersi in auto nel territorio della città dei due conventi. #Massima attenzione a chi si trova in quelle zone.

MeteoPugliainFoto