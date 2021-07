Temporali in arrivo…

La settimana in arrivo ha tutte le carte in tavola per rivelarsi ancora una volta estrema sotto tutti i punti di vista: da un lato il gran caldo al sud, dall’altro i violenti temporali al nord. Questa volta, però, potrebbero aprirsi scenari decisamente diversi: l’aria fresca e fortemente instabile potrebbe dapprima colpire il nord e successivamente muoversi verso sud, dove andrebbe a scatenare contrasti termici davvero importanti, con conseguente formazione di forti acquazzoni e temporali anche sulle regioni centro-meridionali.