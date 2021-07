‘Tempo Italia’: temperature estreme nella prossima settimana. Ci sono anche Foggia, Manfredonia, San Severo e Cerignola

L’evoluzione meteo per i prossimi giorni sarà influenzata da una nuova bolla d’aria calda proveniente dal Sahara che farà rotta sull’Italia, dove la temperatura si innalzerà su valori che su alcune località potranno raggiungere valori record.

Lo sottolinea il sito “Tempo Italia“.

Nel corso della settimana che sta per iniziare, avremo temperature smisuratamente elevate, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, oltre che le isole maggiori. Di già, comunque, il caldo si fa sentire, con temperature molto superiori alla media.

Le stime di temperatura massima estrema che abbiamo rilevato dalle elaborazioni meteo indicano valori stratosferici. Per quanto concerne i capoluoghi di provincia vediamo temperature massime che potranno toccare i 47°C Foggia, Benevento e Sanluri 46, ad Ascoli Piceno, Olbia, Villacidro, Cosenza, Terni 45°C. Stavolta anche Catania partirebbe della calura, previsti 44°C come valore estremo. Ma la temperatura salirebbe sopra 40°C anche in città come Firenze, oltre che varie località insospettabili per valori estremi, come Arezzo, Urbino, Isernia dove si potrebbero toccare i 42°C.

Si tratta di previsioni da confermare, e comunque una previsione veramente estrema che ricorda l’ondata di calore che si ebbe proprio questo periodo nel 2017.

La temperatura estrema prevista nei comuni italiani. Si potrebbe trattare di valori record storici per varie zone.

Lentini 48.4°C

Carapelle, Catenanuova, Orta Nova 47.6°C

Scordia 47.5°C

Amendola 47.4°C

Foggia, Stornara 47.3°C

San Gavino Monreale 47.2°C

Manfredonia, Ordona, Palagonia, San Severo 47.1°C

Ballao 47°C

Cerignola, Stornarella 46.9°C

Ottana 46.8°C

Canosa di Puglia, Oschiri, Tursi 46.7°C

Scafa 46.5°C

Ramacca, Vallermosa 46.4°C

Las Plassas, Samassi, Tarsia, Villamar 46.3°C

Benevento, Francofonte, Furtei, Loiri Porto San Paolo, Paternò, Torremaggiore 46.2°C

Barumini, Gonnostramatza, Martignano, Pauli Arbarei, Telese Terme 46.1°C

Allai, Fara Filiorum Petri, Pabillonis, Poggio Imperiale, Ponte, Serramanna, Valsinni, Zollino 46°C

Apricena, Grottaglie, San Paolo di Civitate, Sanluri 45.9°C

