Tema: “Quale saranno le prime 3 cose che farai quando tutto sarà finito?” inviaci il tuo

Continua la quarantena e si moltiplicano le iniziative per riscoprire le piccole e stimolanti attività da poter fare a casa. La creatività e la fantasia dei bambini (ma non solo) non ha limiti e ci piacerebbe chiedervi di scrivere un tema e descriverci quali saranno le prime 3 cose che farete quando tutto questo un giorno sarà finito. Un semplice tema che ci permetterebbe di viaggiare per un po con la fantasia.

Non si sà ancora quando la quarantena terminerà, c’è chi aspetta il 3 Aprile come si aspetta il capodanno, c’è chi è più dubbioso e pensa che servirà molto più tempo, noi non vogliamo porci tempi e ansie, vogliamo solo con pazienza stimolare tutti alla riflessione e al restare a casa.

Inviateci i vostri temi nei commenti, per posta privata sulla nostra pagina facebook oppure a redazione@ilsipontino.net