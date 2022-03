Teatro e famiglia, 5 appuntamenti a Mattinata di “Daunia for kids”

Cinque appuntamenti domenicali per i più piccoli e le loro famiglie. È questa la proposta teatrale per le famiglie selezionata dal Comune di Mattinata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Una rassegna che rientra in Daunia for Kids il cartellone di teatro ragazzi che racchiude spettacoli rivolti a un pubblico di bambini e famiglie e che coinvolge alcuni dei comuni della provincia di Foggia, in particolare quelli più piccoli che hanno aderito al Teatro Pubblico Pugliese negli ultimi anni.

Tutti gli appuntamenti per questa stagione del Comune di Mattinata saranno ospitati nel Teatro Scuola Elementare dell’“Istituto comprensivo Mattinata”.

Info&prenotazioni: Compagnia La Maschera 331.7069810